SANT’ARPINO – V.A. 55 anni di Aversa, nella serata di lunedì, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e si è schiantato violentemente contro un autocarro in sosta. L’uomo è stato condotto prima in ospedale ad Aversa poi al Monaldi di Napoli per un aggravamento delle sue condizioni. Ma all’alba il suo cuore ha smesso di battere: troppo gravi le ferite riportate. L’incidente è avvenuto in via Martiri Atellani a Sant’Arpino.