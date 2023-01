SPACCIO DI DROGA SUL LITORALE. In undici a giudizio con rito abbreviato

Per la Dda solo 8 hanno fatto parte della gang diretta da Cascarino e Fiorillo

MONDRAGONE – Spaccio di droga, in 11 a giudizio con rito abbreviato. Il processo prenderà il via a fine febbraio per : Gennaro Cascarino, 25 anni, Valentino Fiorillo, 33 anni, Antonio Bova, 22 anni, Emilio Fiorillo, 27 anni, Angelo Basciotti, 24 anni, Giuseppe Sanfelice, 28 anni, Virgilio Vellucci, 22 anni, Alessandro Pulcrano, 21 anni, tutti di Mondragone, Salvatore Gallo, 23 anni di Sessa Aurunca, e Luciano Santoro, 26 anni di Castelvolturno. Accusati di aver fatto parte di un’associazione a delinquere specializzata nello spaccio di droga sul litorale Domizio tra il 2018 e il 2020. La rete di pusher avrebbe agito tra Mondragone e Sessa Aurunca. A differenza dei mondragonesi Antonio Villoni, 41 anni, Christian Verrengia 21 anni, e Luigi Papapraro 23 anni, hanno preferito evitare il dibattimento. A guidare il gruppo criminale, afferma la Dda erano Valentino Fiorillo e Cascarino.