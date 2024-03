IL VIDEO. SPAVENTOSO ROGO a S. MARIA C.V. A fuoco deposito di mobili e legname. Fiamme a un passo dalle case

Terrore tra i residenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sono momenti di puro terrore quelli che stanno vivendo in questi minuti i residenti di via del Lavoro. Uno spaventoso incendio è divampato in un deposito di legname, probabilmente dell’imprenditore Bracciale. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. I vigili urbani stanno cercando di far defluire il traffico creatosi in tutta l’area.