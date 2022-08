SPECIALE ELEZIONI. Tutti, ma proprio tutti i candidati al proporzionale e al maggioritario in Campania di Calenda e Renzi. Ecco chi sono i tre casertani

Nel collegio 2-Caserta sarà candidata la coordinatrice provinciale di Azione Teresa Ucciero che è numero due anche nel proporzionale Caserta-Benevento. La docente del Diaz, Stefania Modestino corre per il Senato; Ovidio Marzaioli candidato per Palazzo Madama.

CASERTA Sono state rese note le prime candidature del cartello elettorale formato da Azione di Carlo Calenda ed Italia Viva di Matteo Renzi. Nel primo collegio plurinominale di Napoli candidato Ettore Rosato, il padre di questa legge elettorale, non a caso chiamata Rosatellum. Rosato è espressione di Italia Viva di Matteo Renzi. Numero due Graziella Pagano, anche lei espressione di Italia Viva. Numero 3 Marcello Tortora, numero quattro Alessandro Del Prete. Nel secondo collegio plurinominale proporzionale di Napoli e provincia, capolista ancora Ettore Rosato che, dunque, offre una speranza di elezione sia a Graziella Pagano, numero due nel collegio già citato precedentemente, sia ad Angelica Saggese, anch’essa di Italia Viva, proprio a dimostrazione dello scarso radicamento di Calenda in Campania, numero tre Pasquale Del Prete, quarta Bianca Maria Balzano.

Veniamo al nostro proporzionale, cioè quello di Campania 2 che, ve lo ripetiamo per l’ennesima volta, così ve lo “schiaffate” in testa, è costituito da due collegi uninominali, quello di Caserta-Benevento e quello di Salerno-Avellino.

A Caserta-Benevento capolista Vincenzo Camporini generale esperto di strategie militari ed iper presente durante i talk show nelle prime settimane della guerra tra Russia e Ucraina. Sotto il nome di Camporini c’è quello di Teresa Ucciero, coordinatrice provinciale di Azione, in passato assessore ai Lavori pubblici di Caserta nella giunta di centrodestra di Del Gaudio. Numero tre Angelo Cirillo e quarta Alessandra Rivoli.

Ultimo collegio plurinominale proporzionale, quello di Salerno-Avellino. Qui capolista è la salernitana Mara Carfagna, numero due Antonio D’Alessio, terza Flora Frate e quarto Catello Vitiello. E questi sono i plurinominali proporzionali dove più di qualche chances di elezione, i capolista ce l’hanno.

UNINOMINALE CAMERA

Iniziamo con Napoli, dal collegio 1, quello di Giugliano, che però riguarda diversi centri, tra cui anche quelli ischitani (clikka e leggi l’elenco completo). Candidato di Azione-Italia Viva è Vincenzo Daniele; al collegio 2-Fuorigrotta, Chiaia e tanto altro ancora, in campo Mara Carfagna; nel collegio 3-San Carlo all’Arena, con Vomero, Arenella, na anche Secondigliano, Scampia sarà candidata Caterina Cernicchiaro. Nell’uninominale numero 4 Afragola, Caivano, Cardito, Frattamaggiore, insomma come base Napoli Bord, in campo, nel nome di Renzi e Calenda, scenderà Marianna Riccardi; collegio n.5 Acerra, con Casalnuovo, Ercolano e larga parte del Vesuviano, Vincenzo Romano. Collegio 6 Somma Vesiviana, con Nola e tutto il popolosissimo circondario, candidata Pina Piedipalumbo. Ultimo collegio uninominale maggioritario di Campania 1 il numero 7 Torre del Greco con tutti i comuni sorrentini di Napoli sud, candidata Bianca Maria Balzano.

Veniamo ai “nostri collegi”, inseriti, insieme a quelli delle province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, nella circoscrizione di Campania 2. Anche qui sono 7 i deputati che risulteranno eletti con il sistema maggioritario: il numero 1 è proprio il collegio di Aversa, 52 comuni in tutto, con l’agro aversano, tutto il litorale e l’entroterra sessano e sessan-montano fino ad arrivare a Pastorano compreso. Qui, si candiderà Riccardo Scalzone. Nel collegio 2 Caserta più altri 22 comuni, tra cui Marcianise, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Capua, San Nicola la Strada, San Felice a Cancello fino a Vitulazio compreso sarà candidata la coordinatrice provinciale di Azione Teresa Ucciero che, ricordiamo, è numero due anche nel proporzionale Caserta-Benevento. Collegio numero 3 Benevento-Piedimonte Matese con tutti i Comuni della provincia sannita, quelli montani matesini e del medio Volturno casertani, candidato Antonio Del Mese; collegio numero 4 Avellino candidato Stefano Farina. Collegio n. 5 Scafati, candidata Imma Zinnia; nel collegio 6 di Salerno candidato Corrado Naddeo e, nel collegio 7 Eboli, candidato Donato D’Aiuto.

PROPORZIONALE SENATO

Due le liste proporzionali: la prima riguarda Napoli e provincia. Capolista il leader nazionale di Italia Viva Matteo Renzi, numero due Mariastella Gelmini. Il terzo è Paolo Russo, ex Forza Italia, che ha seguito la Carfagna in Azione a differenza del cugino Ermanno rimasto in Forza Italia. Siccome Renzi e la Gelmini saranno candidati anche altrove, per il nolano Paolo Russo esiste qualche chances di elezione e per lui sarebbe la sesta o settima legislatura. Numero quattro Luisa Liguoro. Nel collegio di Caserta-Salerno-Avellino-Benevento, sempre proporzionale, capolista la docente del liceo scientifico Diaz di Caserta, Stefania Modestino, numero due Giuseppe Izzo detto Bepi, numero tre Rosella Sessa e, quarto candidato, Mimmo Gambacorta.

UNINOMINALE SENATO

Veniamo agli ultimi sette collegi, cioè gli uninominali maggioritati del Senato. A Caserta in Campo Ovidio Marzaioli, un tempo a sinistra, da sempre impegnato nella difesa dei consumatori Caserta. Nel collegio 2 Benevento-Avellino candidata Francesca Mite; collegio 3 Salerno candidato Luigi Casciello, ex forzista, fedelissimo di Mara Carfagna, giornalista e parlamentare uscente. Questi sono i tre collegi maggioritari ricadenti nel perimetro del macro collegio proporzionale di Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.

Il secondo macro collegio proporzionale è quello di Napoli e provincia e al Senato vi si associano quattro collegi uninominali. Il numero 4 (la numerazione progressiva prosegue perché, in questo caso, non ci sono due circoscrizioni, cioè Campania 1 e Campania 2, ma essendo il Senato eletto su base regionale, c’è solamente Campania). Dicevamo, al numero 4 Fuorigrotta candidato Peppe Russo. Collegio numero 5 Giugliano candidata Vittoria Cristiano. Collegio 6 Torre del Greco candidato Mario Scognamiglio e, infine, settimo e ultimo collegio maggioritario del Senato Campania, Acerra candidata Anita di Palma.