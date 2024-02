Svaligiata l’abitazione di noti commercianti: nuovo colpo della banda dell’Audi nera

I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari.

MACERATA CAMPANIA. Nuovamente in azione la banda dell’Audi nera, a bordo della quale, pare, viaggi un gruppo di albanesi con il “pallino” per i furti in appartamento. Numerosi, infatti, i colpi registrati nelle ultime settimane. Ultimo, in ordine di tempo, nella frazione Caturano. Il furto è avvenuto sabato scorso nell’appartamento di proprietà di noti commercianti di via Albana. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, che erano al lavoro, per svaligiare l’abitazione.