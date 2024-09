Tentato furto con spaccata al supermercato del centro commerciale: caccia alla banda

Loading...

L’accaduto ha destato preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona, già allarmati per altri episodi di microcriminalità avvenuti nelle settimane precedenti

TEANO – Nella notte appena trascorsa, 2 settembre 2024, si è verificato un grave episodio di criminalità presso il centro commerciale Sidicinum, un complesso frequentato e situato in una zona strategica della città a ridosso dell’Appia. Erano circa le ore 2 quando una banda di malviventi ha preso di mira il supermercato Euro Spin, presente all’interno del centro commerciale. Gli assalitori, secondo le prime ricostruzioni, hanno agito con determinazione e spregiudicatezza, utilizzando un automezzo per la raccolta dei rifiuti come ariete per sfondare l’ingresso principale del supermercato. Il forte impatto ha distrutto la serranda, causando ingenti danni alla struttura e lasciando il passaggio libero ai ladri.

Il piano dei criminali sembrava chiaro fin dall’inizio: portare via merce e magari la cassaforte del supermercato, presumibilmente contenente l’incasso del weekend. Tuttavia, stranamente, l’azione dei malviventi è stata un flop. A fregarli è stato il sistema automatico di allarme. L’allarme scattato ha attirato finalmente l’attenzione dei vigilanti, che sono intervenuti non riuscendo però a beccare i malviventi sul fatto.

Euro Spin, quindi, nonostante il sistema di allarme automatico e la vigilanza pagata ha subito notevoli danni alle porte automatiche d’ingresso. Per fortuna, almeno questo, il presunto piano furtivo è fallito e i balordi sono fuggiti via. L’automezzo utilizzato dai ladri è stato ritrovato in prossimità del luogo dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo le prime testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sicurezza nel tentativo di identificare i responsabili del tentato furto.

Un a banda di balordi all’ennesima potenza, che ha agito nonostante la presenza delle videocamere di sicurezza, nonostante si sappia ormai che a differenza del passato c’è la vigilanza e nonostante ai cancelli d’ingresso una scritta cubitale avvisa di tutto questo? Incredibile. C’è qualcosa che non suona bene. Ma sono imbecilli o malviventi. Oppure malviventi rincitrulliti? Si spera che siano i carabinieri a sciogliere questo enigma. L’accaduto ha destato preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona, già allarmati per altri episodi di microcriminalità avvenuti nelle settimane precedenti.