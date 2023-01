Tentò di investire le rivali della figlia, condannata per tentato omicidio

CASAL DI PRINCIPE (Tp) E’ stata condannata a 3 anni e 5 mesi per tentato omicidio, escluse le aggravanti. E’ di pochi minuti fa la sentenza del tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Sarno, per Arianna Corvino, attualmente agli arresti domiciliari. La donna è stata assistita dall’avvocato Enzo Di Vaio. Il sei settembre dello scorso anno dopo una lite tra la figlia e due ragazzine in piazza Villa a Casal di Principe sarebbe salita con l’auto sul marciapiede tentando di investire alcune delle coinvolte nel fatto e i genitori presenti. Aveva anche estratto un bastone dalla vettura per colpire i presenti “rei” di aver litigato con la figlia. Il pm aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere.