Tir casertano con le attrezzature per “Sanremo Giovani” incastrato tra le auto in divieto di sosta

SAN FELICE A CANCELLO – Un tir proveniente da San Felice a Cancello è rimasto incastrato in una via di Sanremo, la città del Festival. Stava trasportando delle attrezzature che saranno montate per la kermesse “Sanremo Giovani” che si terrà il 16 dicembre prossimo. Lungo la strada tantissime auto in divieto di sosta hanno impedito all’autoarticolato di passare e proseguire il suo percorso. All’arrivo della polizia, 30 minuti dopo, il camion è riuscito a passare, diretto verso il Casinò di Sanremo dove si svolgerà la citata manifestazione canora.