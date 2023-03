Topi d’appartamento in azione: svaligiata la casa di un anziano

Intensificati i controlli delle forze dell’ordine

ALIFE – Sarebbero diversi i tentativi di furto, purtroppo, alcune volte anche andati a segno, nel territorio di Alife e nei paesi limitrofi. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nelle scorse ore in Via Alunno ai danni di un anziano residente della zona. I cittadini in più occasioni sono stati allertati dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni che hanno immortalato i malviventi pronti ad entrare in azione. Intensificati i controlli delle forze dell’ordine.