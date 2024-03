TRAGEDIA IN DITTA. Operaio trovato morto da un collega

Il dramma si è consumato in una ditta di trasporti dell’alto casertano

CAIANELLO – Una tragedia si è consumata, giovedì mattina, in una ditta dell’alto casertano dove un operaio, è stato trovato privo di vita.

A far scattare la macchina dei soccorsi è stato un collega che non riuscendo a mettersi in contatto con l’amico si è recato all’interno dell’area di un’azienda di trasporti e lo ha trovato riverso a terra. All’arrivo dei sanitari del 118 l’operaio era già deceduto.