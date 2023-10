Tragico schianto sull’Asse Mediano: stop al traffico in direzione MARCIANISE

Seguiranno aggiornamenti

MARCIANISE – Un violento schianto si è verificato pochi minuti fa lungo l’Asse Mediano poco prima dell’uscita Marcianise.

Coinvolte una Renault Scenic ed un’Audi Q8. Per cause in corso di accertamento la Renault si è ribaltata ed è finita oltre il guard rail mentre l’Audi ha impattato contro le barriere della carreggiata opposta. Sul posto ambulanze e un carro attrezzi.

La strada è stata interdetta al traffico. Sul posto i sanitari del 118 in soccorso dei feriti.