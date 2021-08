ALIFE – Sono in corso mentre scriviamo i funerali di Giuseppe Santagata l’operatore ecologico di 31 anni, travolto e ucciso da una vettura lungo via Campisi ad Alife (CLIKKA E LEGGI). Le esequie si stanno svolgendo nella parrocchia di Santa Caterina V.M. a San Potito Sannitico. La salma è giunta in chiesa dall’ospedale civile di Caserta e al termine della cerimonia sarà tumulata nel cimitero di San Potito.