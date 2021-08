ADDIO GIUSEPPE, morto in tragico incidente stradale. Il cordoglio della comunità

ALIFE – E’ lutto per la tragica scomparsa di Giuseppe Santagata, 31 anni, travolto e ucciso da una Fiat 500, guidata da un giovane, lungo via Campisi ad Alife (CLIKKA E LEGGI). La salma è stata sequestrata e trasferita nell’istituto di medicina legale di Caserta per accertamenti.

Giuseppe lavorava come operatore ecologico, era molto conosciuto e in queste ore sono tanti i messaggi, anche sui social, in suo ricordo.

Scrive un’amica: “Ciao Giuseppe Santagata ancora non ci credo com è possibile una cosa del genere venerdì stavamo festeggiando ed ora questa brutta notizia non è giusto. Ti vogliamo ricordare così come 6.”

E ancora: “La sannitica Multiservizi srl comunica la perdita del caro dipendente GIUSEPPE SANT’AGATA dovuto ad un tragico incidente stradale.. R.I.P“.

Dopo gli esami, la salma sarà liberata per i funerali.