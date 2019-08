Il trucco della calamità sul contatore. Furto di energia da 20 mila euro, arrestato negoziante di MADDALONI

MADDALONI (red.cro.) – I carabinieri della stazione di Maddaloni hanno arrestato un 30enne negoziante in alimenti di Maddaloni in via La Torre, Angelo B., accusato di aver causato un danno all’Enel di circa 20 mila euro.

L’accusa è di furto di energia elettrica l’accusa dopo il sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Enel e sono stato disposti i domiciliari e domani si terrà la direttissima.

In particolare, i carabinieri all’esito di un controllo eseguito presso l’esercizio commerciale hanno accertato che era stato collocato sul contatore un particolare magnete in grado di alterare il funzionamento dell’apparato e generare una drastica riduzione della contabilizzazione dei consumi.