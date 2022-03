IL NOME.Truffe on line in tutta Italia: arrestato 32enne

CAMIGLIANO– Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore agli ordini del Mar Ca Grumiro Giuseppe, davano esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nei confronti di Pietro Del Core di anni 32, residente in Camigliano.

La misura emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere scaturisce a seguito di articolata attività d’indagine per la quale lo stesso sarebbe ritenuto responsabile di numerose truffe online commesse in tutta Italia, soprattutto al nord, con la complicità di altri soggetti e per violazioni alla misura degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto per altri procedimenti penali.