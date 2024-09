TUTTE LE FOTO. DRAMMA. 58enne casertano muore alla ricerca di funghi. IL RESOCONTO UFFICIALE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEANO – Giornata di lavoro intensa per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta cominciata già durante la notte, dove la squadra del distaccamento di Teano, insieme ad i nuclei T.A.S. (topografia applicata al soccorso) ed al nucleo S.A.P.R. (sistemi a pilotaggio remoto), sono stati impegnati nelle ricerche di un uomo di 58 anni.

Gianni Di Fusco era scomparso ieri pomeriggio in località Peschiera, disperso nelle campagne del comune di Teano mentre stava raccogliendo dei funghi.

L’uomo è stato prima individuato dai droni che hanno agganciato il segnale del suo telefono grazie al sistema LifeSeeker per essere poi raggiunto dalle squadre di terra. Purtroppo per l’uomo, caduto in una crepa profonda circa dieci metri, non c’è stato nulla da fare.

