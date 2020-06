TUTTI I DATI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA: esplode il focolaio, tamponi al record negativo. Il rapporto del contagio è più alto che in Lombardia. DATI NAZIONALI. I numeri che fanno ben sperare

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 141, +8 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è 834. Questo dato riguarda ieri, proprio il giorno dell’ufficializzazione del focolaio di Mondragone. Far crollare il numero dei tamponi addirittura sotto le 900 unità durante la prima vera emergenza che la Campania deve affrontare da mesi, dimostra chiaramente che la nostra regione non era e non è preparata ad affrontare una situazione di vero pericolo. Domani sicuramente vedremo questo numero alzarsi, ma il fatto che il calo verticale dei tamponi analizzati cada proprio nella data della nuova zona rossa campana non è semplicemente figlio del caso. Il totale regionale è pari a 267.306. Il rapporto del contagio è pari all’1,19%; considerati i 10 nuovi contagi registrati in Campania. Dopo più di un mese, il rapporto del contagio in Campania supera di nuovo l’unità, addirittura più alto dello 0,88% registratosi in Lombardia.

Sale di 7 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 47. Non ci sono pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione.

Aumenta di una sola unità il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 94.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 431 i decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.062 (+2). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 128.347, +678 nel giro di 24 ore. Anche questo dato, come quello dei tamponi analizzati giornalmente, è in calo. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 113 (dalla tabella vanno sottratti, per un errore di calcolo 9 positivi dalla Sardegna) nuovi positivi di oggi e i 41.135 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio al 0,27%, dato che migliora lo 0,32% del 10 giugno, attestandosi come cifra più bassa dall’inizio del contagio.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 238.833 persone, con 5.053.827 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 19.573 (-1.064) pazienti. I guariti sono 184.585, cioè 1.159 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 18, un calo rispetto al 23 di 24 ore fa, altro risultato positivo. Questo dato porta il totale delle vittime a 34.675.

Passiamo alle colonne gialle, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 1.853 (-185). Sono 12 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Dunque, si attestano a 115 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 17.605 positivi, 867 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 23.225, per un totale di italiani testati pari a 3.081.127.

Degli 113 tamponi positivi rilevati oggi, 62 provengono dalla regione Lombardia. Il 55% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione.