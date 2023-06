TUTTI I NOMI. False cittadinanze italiane per stranieri. Nuovi indagati: ci sono anche dipendenti del comune

MONDRAGONE – Grazie alla recente proroga delle indagini, sta continuando l’attività svolta dalla Squadra Mobile di Caserta dell’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere su false cittadinanza italiana rilasciate dal comune di Mondragone.

Dopo il blitz al comune del marzo 2021 (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO) , in quel momento erano sette indagati, ma, in questi mesi, il numero è salito fino a 12.

A segnalare brasiliani presuntamente di origine italiana che avevano chiesto la cittadinanza proprio al comune di Mondragone fu il consolato Italiano a Belo Horizonte.

Attualmente gli indagati sono Carlo D’Alterio, Renato Sergio Pagliuca, Angelina Sorrentino e Salvatore Zippo, tutti i dipendenti comunali in servizio o in pensione.

Gli altri indagati sono brasiliani, in buona parte, e un tunisino. L’uomo proveniente dal Nord Africa indagato è Faker Ben Aissa.

I brasiliani sono Andrade Lopes Wellington, Irene Maria Vasconcelos Machado Capucho, Herbert Joseph Teixera Iglesias, Jean Carlos Vasconcelos Da Silva, Martins Renato Juneo, José Fernandes Neto.

Olimpia Consales, trentaduenne di Sessa Aurunca è l’ultimo dei 12 soggetti indagati.

Le accuse loro confronti è di associazione a delinquere nel compimento di reati in violazione delle norme relative all’immigrazione clandestina.

Tutto sarebbe partito da alcune segnalazioni di vari consolati, insospettiti da queste continue richieste di cittadinanza partite da persone di nazionalità brasiliana rivolte al Comune di Mondragone.

L’indagine degli investigatori è mirata a verificare circa 400 pratiche di persone brasiliane che, partendo da una circolare ministeriale del 2007, sono riuscite ad avere con troppo facilità la cittadinanza. ‘Iure saguinis’ tecnicamente si chiama così perché dicono di avere antenati italiani e ottengono tramite una residenza (forse fasulla) la cittadinanza.