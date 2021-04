ULTIM’ORA. Padre disperato tenta il suicidio bevendo dell’acido in auto

REGIONALE – E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo aver tentato il suicidio per strada all’interno del suo Peugeot crossover grigio, ingerendo dell’acido. E’ successo poco fa in via Casacelle a Giugliano. L’uomo, 42 anni, era parcheggiato all’interno dell’area di stazionamento dei pullman. A notarlo, un passante che ha lanciato l’allarme fermando un’auto della polizia locale. All’arrivo dei sanitari, il 42enne, prima di perdere i sensi, ha detto di aver ingerito dell’acido.

Gli agenti del commissariato di Giugliano indagano per risalire alle motivazioni dell’insano gesto, ma sembrerebbe che alla base vi sia una separazione in corso con la moglie. L’uomo è padre di una bimba piccola.