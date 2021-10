ULTIM’ORA. Trovato cadavere in un casolare abbandonato

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Poco fa, in zona Ponte a Mare, in un casolare abbandonato, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di colore dall’apparente età di 40 anni. La vittima, senza documenti non aveva una fissa dimora è si arrangiava in questa struttura fatiscente frequentata anche da tossicodipendenti, assieme a dei connazionali. Ancora ignote le cause della sua morte. La salma dell’uomo è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’Ospedale di Caserta in attesa dell’esame autoptico.