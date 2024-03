Un mese e mezzo fa era stato ritenuto socialmente pericoloso, ora non più. Sorveglianza speciale revocata a Belforte jr

Provvedimento dei magistrati de L’Aquila.

MARCIANISE. Poco più di un mese e mezzo dalla firma del provvedimento e già è stata revocata la sorveglianza speciale nei confronti di Salvatore Belforte, figlio del boss dell’omonima cosca Domenico Belforte. A stabilirlo i giudici di sorveglianza del tribunale de L’Aquila accogliendo il ricorso presentato dal difensore, Nicola Musone.

Lo scorso 9 febbraio, invece, la stessa misura era stata disposta perché Belforte jr era ritenuto ancora socialmente pericoloso.

Il provvedimento, in quel caso, arrivava dal magistrato di sorveglianza di Pescara ed avrebbe dovuto avere una durata di un anno.

Salvatore Belforte ha già scontato a Lanciano una condanna per estorsione. Il figlio del boss fu condannato per un’estorsione ad un imprenditore di pompe funebri. Nel 2017 arrivò la condanna ad otto anni di carcere, in secondo grado, confermata poi dalla Cassazione