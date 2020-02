Una pizzeria marcianisana a SANREMO. Cucina per vip e cantanti

MARCIANISE – “Trattoria Pizza e Fritti è stata selezionata per partecipare a CASA SANREMO 2020 e gestire gran parte dell’area food dove artisti, vip e addetti del settore degusteranno le nostre bontà.

Siamo felicissimi di condividere questa notizia con te “.

Così la pizzeria di via Adige (i cui locali sono quelli in cui per lunghi anni è stata ospitata la nota trattoria “Da Natuccio o’ pescatore”) ha comunicato ai propri clienti la temporanea chiusura per la trasferta sanremese.

Il primo ad assaggiare le loro prelibatezze è stato Morgan, come dimostra questo video: