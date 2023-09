Va ai domiciliari il medico 36enne di MARCIANISE. Ecco come nascondeva in due confezioni di sigari la droga e 4 telefonini per i detenuti 29 Settembre 2023 - 10:00

Udienza di convalida ieri mattina e provvedimento eseguito con la Squadra Mobile di Caserta MARCIANISE – Si trova agli arresti domiciliari il medico 36enne di Marcianise. M.D., sorpreso ieri, in flagranza di reato, dagli uomini della squadra mobile di Avellino, mentre raggiungendo con la sua auto il posto di lavoro, all’interno del carcere del capoluogo irpino, è stato scoperto nel tentativo di immettere all’interno del penitenziario quasi 100 grammi, per la precisione 98,25 gr di hashish, nascosti nella sua borsa all’interno di due scatole dei sigari apparentemente sigillate ma soprattutto 4 telefonini cellulari dotati di altrettanti cavi. Il professionista, fermato dai poliziotto della squadra Mobile della Questura irpina è stato sottoposto all’udienza di convalida al cospetto di un gip del Tribunale di Avellino. Arresto confermato con la disposizione per una reclusione ai domiciliari. M.D. è stato raggiunto dai poliziotti della Questura di Caserta che lo hanno accompagnato, eseguendo il provvedimento restrittivo, nella sua abitazione.