VIDEO E FOTO Ladri in azione nella villa ripresi dalle telecamere di sorveglianza

Il raid è avvenuto nella serata di ieri.

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Durante la scorsa serata la solita banda di ladri da appartamento si è recata presso una villetta alle 20:38. I balordi, come si vede nel video estratto dalle telecamere di sorveglianza della villetta, sono giunti a bordo di un’auto scura. Erano in 5, tutti con guanti neri e volto travisato. Uno di loro ha anche citofonato per assicurarsi che in casa non ci fosse nessuno. Successivamente sono scesi anche gli altri con armi da scasso e sono entrati nella villetta per depredarla, mentre il palo aspettava in auto.

