VIDEOGRATTERI. Test psicoattitudinali ai magistrati, politici ubriaconi e cocainomani. Azz, procuratore, se viene a Caserta abbiamo la creme de la creme

Così ai giornalisti sulle polemiche legate alla proposta di legge del Governo. E non ha assolutamente torto. Noi siamo sia per i test psicoattitudinali da fare ai magistrati, che per alcol e narco test quotidiani da fare ai politici e a certi politici in particolare.

CASERTA (g.g.) Ci sarebbe tanto da dire sull’affermazione del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, il quale, rispondendo alle domande formulategli da alcuni giornalisti, sulla introduzione di test psicoattitudinali per l’accesso alla professione di magistrato, ha detto che ciò andrebbe fatto anche per quei politici che esercitano cariche istituzionali.

Anzi, ha detto di più: ai test psicoattitudinali, occorrerebbe aggiungere gli alcol test e quelli per verificare l’eventuale assunzione di droghe. Ciò perché, un politico sotto l’effetto della cocaina (evidentemente Nicola Gratteri, che nella sua vita avrà ascoltato milioni di minuti di intercettazioni, conosce bene i suoi polli) “può fare ragionamenti alterati e prendere decisioni frutto di ricatto”.

Per quanto riguarda l’alcol test, invece, il procuratore ha affermato che se il politico è ubriaco o comunque alterato dall’assunzione di bevande alcoliche “può dire delle cose che possono condizionare l’opinione pubblica in maniera negativa”.

Non avremmo pubblicato queste dichiarazioni illustrando la schermaglia di cui sono parte integrante, dato che si tratta di temi nazionali e noi, che, comunque, ben saremmo in grado di affrontarli e trattarli, siamo un giornale di dimensione locale.

Quando le abbiamo ascoltate, però, il nostro pensiero ha dipanato una evocazione e la mente è andata a certi soggetti della politica casertana che riescono ad essere attivi e operosi, sia di giorno – ovviamente portando avanti, ora per ora, il loro particolarissimo modo di essere attivi e operosi, spesso elusivo delle norme del codice penale – che di notte. Una notte, per dirla alla maniera delle gemelle Kessler, a proposito di evocazioni “piccola per loro, troppo piccolina” che tra frizzi, lazzi, bicchierate, bicchierini, strisce e striscette, dovrebbe durare molto di più. Notti stimolate da sostanze che ti tengono sveglio anche di giorno, ma che, come dice il procuratore Gratteri, portano questi politici casertani a far cose non belle, ragionamenti alterati, deliranti di un’onnipotenza irrefrenabile e a dir poco fuorvianti.

Parli con noi il procuratore Gratteri, che le facciamo un lungo elenco di soggetti, di luoghi, di aree libere per scambisti. Un vero e proprio giardino zoologico popolato da alcuni politici locali da sottoporre ogni giorno a narco e alcol test.