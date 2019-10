Piscina hollywoodiana nella villa. Salvatore Belforte e la moglie accusati di abuso edilizio

MARCIANISE – Un boss e la moglie sono attesi in tribunale a Santa Maria Capua Vetere per una piscina abusiva scoperta nella loro villa confiscata due anni fa dalla Dda di Napoli. Salvatore Belforte di Marcianise, ergastolano detenuto al carcere di Secondigliano e la moglie Concetta Zarrillo detenuta a Parma, prossima alla scarcerazione per fine pena, devono rispondere di abuso edilizio dinanzi al giudice Carmelengo per la costruzione di una piscina hollywoodiana nella villa di via Grosseto a Marcianise costruita senza alcun permesso edilizio. L’abusivismo edilizio è stato scoperto proprio dopo la confisca del bene.