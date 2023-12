VIOLENZA AL PINTO. Dopo il caos di Casertana-Foggia, tre partite senza tifosi per i falchetti

CASERTA – Se già mercoledì (CLICCA E LEGGI) vi avevamo dato notizia delle decisioni del giudice sportivo relativamente a quanto è avvenuto nel match tra Casertana e Foggia, le conseguenze di quanto successo al Pinto lunedì sera non sono finite.

La giustizia sportiva, infatti, aveva disposto le porte chiuse per la partita tra Casertana e Messina, così come per la partita casalinga che discuterà il Foggia.

Su indicazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, però, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni, organo che collabora con l’osservatorio, ha deciso che per la partita tra Picerno e Casertana, match d’alta classifica per il girone meridionale della Serie C, ci sarà il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caserta. E non solo, infine, la partita tra Casertana e Giuliano del 18 dicembre, da disputarsi al Pinto, sarà senza spettatori.

In pratica, il mese di dicembre della Casertana non vedrà tifosi rossoblù al seguito della squadra fino alla trasferta di Sorrento del 23 dicembre, nuove disposizioni del Casms permettendo.