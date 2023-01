Voto di scambio, consigliere comunale assolto dopo 13 anni di processo

VITULAZIO. Antonio Scialdone può, a 13 anni dall’avvio del processo, tirare un sospiro di sollievo. Il consigliere comunale di Vitulazio esprime la sua gioia sui social. “La verità ha fatto GIUSTIZIA. Quella verità che ha dovuto percorrere un sentiero lungo 13 anni (Giugno 2009/Dicembre 2022- Gennaio 2023 ), un sentiero stretto, buio, pieno di insidie e cattiverie, un sentiero melmoso, fangoso, di quel fango che ti schizza addosso e ti macchia, quel fango che alcuni ipocriti e cattivi sono pronti ad usare come inchiostro nero per tatuarti la faccia e farti apparire diverso, quello che non sei, quello che non sei mai stato”. Scialdone, dopo l’avvenuta prescrizione di altri reati, rispondeva ancora di voto di scambio per aver promesso a Maurizio Fusco, ritenuto un capozona del clan dei Casalesi, l’assunzione della moglie e del fratello, in cambio del supporto alla sorella Giovanna Scialdone nelle elezioni del 2009.

“Dopo 13 lunghi anni al termine del PRIMO GRADO di giudizio, su richiesta dell’Ufficio di Procura, sono stato ASSOLTO. Si l’Ufficio di Procura, ( l’accusa ), i Pubblici Ministeri, hanno chiesto la mia assoluzione e i giudici chiamati a giudicare hanno giudicato e poi letto il verdetto: In nome del Popolo Italiano Antonio Scialdone è assolto perché il fatto non sussiste.

Dedico

questa vittoria ai miei figli– ha concluso Scialdone – che sanno di crescere nella VERITÀ e nella GIUSTIZIA”.