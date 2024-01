31enne ucciso dal papà a coltellate. Interrogati anche fratello e zio di Roberto

SAN FELICE A CANCELLO – Sarà effettuata oggi, martedì 2 gennaio, l’autopsia sul corpo di Roberto Laboriosi, ucciso a 31 anni dal padre 63enne con una coltellata.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, i due avrebbero cominciato a discutere in casa, per poi spostarsi all’esterno. Ad allertare i carabinieri sono stati gli stessi familiari del 31enne. Al loro arrivo, i militari hanno trovato il padre in lacrime, che diceva di non avere intenzione di uccidere il figlio. L’uomo, 63enne dipendente dell’ente provinciale di Napoli, è indagato per omicidio preterintenzionale.

Al momento Vittorio Laboriosi, padre di Roberto, è indagato a piede libero, con la procura che attende gli esami del medico legale per modificare o confermare il reato contestato.

Ascoltati nelle ultime ore diversi testimoni, tra cui il fratello, lo zio della vittima e alcuni vicini di casa.