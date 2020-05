A 55 anni anni si spegne Carmelina, madre e moglie affettuosa

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) – Si è spenta a 55 anni Carmelina, madre amorevole di 55 anni. Un ennesimo lutto ha sconvolto e addolorato l’intera comunità di Teverola, Carmelina Belluomo aveva solo 55 anni ed era madre e moglie affettuosa.

Troppo presto è andata via, lasciando il marito Paolo Comparone e le figlie. I funerali si sono svolti oggi alle 15 presso il cimitero di Casaluce. La donna era molto conosciuta in paese, era sempre disponibile e gentile, una donna solare e dolce, la sua prematura scomparsa addolora tutti, in molti sono ancora increduli per tale morte.