Aggressione shock a CASERTA: 18enne pestato dal branco

A pestarlo un gruppo di coetanei

CASERTA – Diciottenne picchiato dal branco finisce in ospedale. E’ quanto accaduto ieri sera a Caserta in via Falcone dove i sanitari del 118 son intervenuti per la presenza di un giovane con evidenti ferite in diverse parti del corpo. Vittima di un pestaggio sarebbe stato affrontato e picchiato da un gruppo di coetanei, da chiarire le cause. Per il giovane si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale locale per gli accertamenti del caso.