FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Un’ennesima perdita per il paese di Frignano, dopo la notizia della scomparsa del 23enne Mario Montella, deceduto in un terribile incidente in moto ( LEGGI QUI ).

Si è spento a 58 anni Gabriele Musella, sposato con Rosanna e amorevole padre di Francesca e Federica. I funerali avranno luogo domani alle ore 11 presso la Chiesa Santa Maria dell’Arco a Frignano.