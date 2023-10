Ammazza il pusher-amante della fidanzata. Il tradimento scoperto e la follia in poche ore: “Era vivo dopo le coltellate, poi…”

AVERSA – Come raccontato poche ore fa, è in carcere il 36enne Paolo Scarano, ex caporale dell’Esercito, ritenuto responsabile dell’omicidio del 55enne Paolo Menditto, ucciso con 19 coltellate nella sua abitazione in via Filippo Saporito ad Aversa.

Il presunto autore del delitto aveva conosciuto la compagna in un centro di recupero.

L’incontro tra Scarano e Menditto è legato alla richiesta della donna donna di farsi accompagnare nel quartiere San Lorenzo di Aversa, dove la giovane acquistava droga dalla vittima.

Dopo aver aspettato per diversi minuti la ragazza, Scarano è giunto nell’abitazione di Menditto, trovando il 55enne e la giovane in un momento di intimità.

Da lì la fuga da quell’abitazione del presunto killer e la rabbia montata ora dopo ora. Scarano avrebbe quindi atteso la vittima, cercandolo per diverse ore, prima che questi tornasse a casa.

Scarano agli inquirenti ha spiegato che dopo il raptus e le 19 coltellate, avrebbe lasciato di corsa l’abitazione del rione, ma che in quel momento Menditto era vivo. La scoperta del decesso del 55enne è stata fatta dall’assassino solo quando ha aperto il telefono e ha visto le notizie online.