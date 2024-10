Ancora Carlo Raucci e Nicodemo Petteruti. 36 mila euro dall’ASL per l’ex sindaco di CASERTA e al presidente degli ingegneri della provincia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Lavora molto con gli enti pubblici la Edil Sigma di Santa Maria Capua Vetere, la cui proprietà è riconducibile al presidente dell’Ordine degli ingegneri, Carlo Raucci e all’ex sindaco di Caserta Nicodemo Petteruti.

Diversi, infatti, sono stati gli incarichi diretti che il vicepresidente dell’ordine degli ingegneri, il numero due di Raucci, ovvero il dirigente del comune di Caserta, Luigi Vitelli, ha messo nero su bianco a favore della Edil Sigma.

Ma da qualche settimana si è aggiunto, tra i clienti di Raucci e Petteruti, anche l’Asl di Caserta.

La struttura sanitaria ha scelto in maniera diretta (dicasi trattativa diretta) l’impresa Edil Sigma per firmare un accordo da 36 mila euro per indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio, ambito in cui è attiva la società dei due ingegneri, secondo quanto emerge dalla determina firmata dal dirigente e ingegnere Vincenzo Magnetta.

Il ribasso presentato da Edil Sigma è pari all’11% e i 36 mila euro, visto che parliamo di un accordo quadro, sarà la somma massima che l’Asl potrà pagare a Petteruti e Raucci per le analisi alle strutture dell’azienda sanitaria o gestite in comodato.

