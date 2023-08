APPALTI E CAMORRA. Nicola Schiavone “O’ Russ” punta al sindaco, così va a parlare con il consigliere comunale. E il politico…

VILLA LITERNO – Dell’inchiesta che ha visto portare all’arresto il 21 novembre scorso di Nicola Schiavone O’ Russo (condannato e in carcere per 9 anni a seguito del processo Normandia 2) e dell’imprenditore di Villa Literno Alessandro Ucciero, ne scrivemmo già dettagliatamente, riuscendo a darvi in esclusiva una serie di dati sulle gare e sui comuni nei quali la Vonax, società intestata ad Ucciero ma nelle mani di Schiavone, era riuscita ad aggiudicarsi i lavori e affidamenti da centinaia di migliaia di euro (CLICCA E LEGGI) .

Dalle indagini della Dda di Napoli, però, in queste ore è emerso un particolare interessante riguardante l’obiettivo di Nicola Schiavone di puntare nella zona dell’Alto Casertano, a Piana di Monte Verna.

In una conversazione captata tra Ucciero e Schiavone, infatti, quest’ultimo spiegava al suo sodale di voler puntare a qualche gara d’appalto proprio a Piana, dove, a suo dire, aveva coltivato alcune amicizie nell’amministrazione.

La Dda ha scoperto che Schiavone avrebbe provato a convincere Luigi Matarazzo, ex consigliere comunali di Piana di Monte Verna, ad aiutarlo a contattare Stefano Lombardi eletto sindaco da poco.

Matarazzo, però, al termine di questa conversazione si sarebbero immediatamente recato dai carabinieri di Ruviano per informarli di cosa stava avvenendo.

Per gli investigatori, quindi, Matarazzo avrebbe dimostrato la sua estraneità a qualsiasi tipo di attività di Schiavone e, invece, quest’ultimo si sarebbe comportato come un tempo, ovvero cercando di guadagnare affidamenti e gare tramite vie illegali.