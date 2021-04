CORONAVIRUS. A CASERTA E PROVINCIA oggi solo 8 tamponi su 100 positivi. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Su 3.286 tamponi processati, sono 263 i nuovi positivi registrati fra Caserta e provincia nelle ultime 24 ore, con una percentuale di casi positivi sul totale test che raggiunge l’8%, come riporta il bollettino del Asl della giornata di oggi, mercoledì 28 aprile. Numero, rapportato alla percentuale rispetto ai tamponi eseguiti, in leggero aumento rispetto allo stesso dato di ieri. Si contano altri 6 decessi, 1.110 in totale. I guariti sono 244, i positivi attuali 6.807. Il centro più colpito resta il capoluogo con 445 contagiati, seguito da Marcianise con 433, Maddaloni con 432, Aversa con 330, Orta di Atella con 298, San Felice a Cancello 263, Lusciano con 236.