CASERTA – Il giovane sta bene, ma la paura del per l’incidente è stata tanta. Si è ribaltato con la sua vettura mentre si trovava non distante dalla stazione di Caserta, mentre affrontava la curva che porta verso la Nazionale Appia e quindi Casagiove. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri che hanno soccorso il giovane, miracolosamente illeso, portato in ospedale per gli accertamenti di rito dopo un incidente del genere.