AVERSA. Il mercato illegale delle auto di lusso. Dopo un anno 29enne può uscire di casa. IL NOME

AVERSA – E’ durata all’incirca un anno la detenzione agli arresti domiciliari per Antonio Marchitto, 29enne di Aversa, ritenuto uno dei membri del gruppo accusato di associazione a delinquere con l’aggravante della transazionalità, riciclaggio, autoriciclaggio di ricettazione appropriazione indebita e simulazione di reato, relativamente all’inchiesta della procura di Aversa-Napoli Nord sul commercio illecito di auto di lusso esportate dalla Francia, dalla Germania e dalla Algeria e poi esportate in Italia in maniera segreta, attraverso false denunce di furto.

Marchitto sarebbe stato colui che avrebbe messo a disposizione i locali commerciali adibiti a garage.

In queste ore per lui la prima sezione penale del tribunale normanno ha deciso che gli arresti domiciliari saranno sostituiti dall’obbligo di firma.