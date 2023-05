AVERSA. Lavoratori in nero nelle aziende cittadine, imprenditore nei guai

Diverse le irregolarità riscontrate.

AVERSA. La polizia municipale di Aversa ha effettuato insieme al Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl Caserta, delle ispezioni presso alcune attività. Durante queste operazioni, sono emerse diverse irregolarità.

In particolare, in una determinata attività, sono state identificate 14 persone tra titolari e dipendenti. È emerso che due lavoratori erano impiegati in nero, senza alcun contratto regolare. Inoltre, alcuni dipendenti non erano in possesso dei dispositivi di protezione individuale obbligatori secondo la legge vigente.

Il titolare della società per cui lavoravano i dipendenti è stato denunciato per sfruttamento dei lavoratori. Inoltre, è stato segnalato agli organi competenti per la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuali