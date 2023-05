AVERSA. Rientra a casa, trova i ladri e li fa arrestare. Disavventura per la famiglia di un noto sindacalista

E’ anche responsabile all’ambiente di Fratelli d’Italia. Lo spiacevole episodio qualche ora fa

AVERSA – Rientrano a casa e trovano i ladri. Lo spiacevole episodio vede protagonisti una madre ed un figlio che facendo rientro presso la propria abitazione hanno sorpreso due malvivente a frugare nelle loro cose. Il giovane con l’aiuto di un vicino è riuscito a bloccare i due in attesa dell’intervento dei carabinieri della locale stazione. Il fatto è avvenuto in pieno giorno nella centralissima via Diaz presso l’abitazione di Pino Cannavale responsabile all’ambiente di Fratelli d’Italia e segretario aversano della Ugl.