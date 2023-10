Avvistato attore hollywoodiano a CASERTA

CASERTA – Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Per la sua interpretazione di Aron Ralston in 127 ore ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe, BAFTA, SAG Awards e per l’Oscar al miglior attore.

Parliamo di James Franco, “avvistato” a Caserta e ospite ieri sera, venerdì, della pizzeria I Masanielli di Caserta, come testimoniato dalle foto condivise sui profili social del locale da Francesco Martucci.