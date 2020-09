Banda del finestrino in azione. Vanno a fare jogging e al ritorno trovano l’auto depredata

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Vittima di furto della solita banda del finestrino, denuncia l’accaduto. Ieri sera intorno alle 21:45 in viale Olimpico zona Ippodromo ad Aversa, due sorelle hanno fermato l’auto per dedicarsi ad una corsetta, per fare Jogging, quando al loro ritorno hanno trovato la vettura danneggiata, la banda dei finestrini aveva infranto lo stesso asportando dall’interno tutto ciò che hanno trovato, in particolare uno zaino contenente oggetti personali e documenti della giovane. Nello specifico oltre a oggetti di valore vi sono anche documenti importanti essendo la vittima un medico e docente universitario, per cui hanno sporto denuncia presso le forze dell’ordine per poter ritrovare quanto perso e veder puniti i responsabili.

Questa la denuncia sui social della sorella della vittima che racconta i fatti avvenuti. Nobile C: “Stasera alle 21 .45 vicino all’ippodromo io e mia sorella stavamo facendo jogging. Purtroppo hanno rotto il finestrino della macchina e si sono presi lo zaino . ( di colore grigio) se qualcuno dovesse vederlo buttato per strada , se può cortesemente rintracciarvi . Nello zaino mia sorella ha delle cose importanti dell’università ( mia sorella è medico , professore universitario)oltre a tutti gli altri documenti. So che è una missione impossibile, ma uno ci prova sempre . Grazie mille”