Blitz alla celebre sagra dei funghi: sequestrati oltre 60 kg di alimenti non a norma

CASERTA – Controlli serrati alla sagra dei funghi. La Polizia di Stato, insieme ai medici e biologi del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Benevento, ha sequestrato oltre 60 chili di alimenti non a norma, tra cui 30 chili di funghi, alcuni dei quali non provenienti da coltivazione e privi di tracciabilità.

Durante l’intervento, è emersa l’assenza di etichettatura e certificazioni sanitarie, con parte dei prodotti conservati in modo non idoneo nelle dispense. Oltre al sequestro, sono scattate sanzioni amministrative a carico dei responsabili.