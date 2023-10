Buonanno jr. punta il dito: “Paolo Siciliano a disposizione del clan Belforte”

MARCIANISE – Nel processo all’imprenditore Paolo Siciliano, Gennaro Buonanno, Michele Campomaggiore e Raffaele Iuliano, Giovanni Buonanno, figlio di Gnucchino, ha confermato quano già dichiarato in altre occasioni, ovvero che il numero uno di Pellicano sarebbe stato vicino ai Belforte.

Ricordiamo che Buonanno jr – condannato in rito abbreviato – non parla più in qualità di pentito, poiché ha perso lo status di collaboratore, venendo anche arrestato tempo fa in un’altra inchiesta

Gli imputati sono accusati a vario titolo di usura ed autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso.