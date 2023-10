CASERTA. Ad un mese dalla scomparsa, la città ricorda Marco Dongu

Il giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra gli amici.

CASERTA Ad un mese dalla sua scomparsa, si terrà stasera alle 19.30 presso la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, una messa in memoria di Marco Dungu, il giovane scomparso lo scorso 20 settembre in un tragico incidente.

Marco, neo laureato in economia, con la passione per il giornalismo sportivo, era stimato e amato dai tanti che lo hanno conosciuto e la sua dipartita ha lasciato stravolti non solo i genitori, ma tanti amici e conoscenti. Marco, quel 20 settembre, aveva trascorso parte del tardo pomeriggio allo Sweet Cafè in Corso Giannone in compagnia della sua comitiva. Fatta ora di cena, si era messo in sella alla sua moto, una Yamaha R1, e si era diretto verso casa, nella zona del parco Mirabella tra Caserta e San Nicola La Strada. Per farlo, aveva scelto di prendere la Variante Anas in zona Tuoro ed è stato proprio in quel breve tratto di strada che lo attendeva un tragico destino. E’ deceduto sul colpo dopo essersi scontrato con una volante della polizia che viaggiava contromano, lanciata nell’inseguimento di tre banditi che avevano appena messo a segno una rapina ai danni di un tabacchi di rione Tescione..