CASERTA. Affittasi casa vacanze inesistente, denunciato truffatore 40enne

Dopo avere intascato i soldi si è reso irreperibile.

CASERTA Ha truffato un uomo in cerca di una casa da affittare da affittare per il periodo estivo e, una volta ricevuto l’acconto, si è dileguato. Non per i carabinieri, però, che sono riusciti a risalire al 40enne della provincia di Caserta, denunciato per truffa. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri di Montella, Avellino, ai quali la vittima aveva segnalato l’accaduto.

L’uomo, aveva pubblicato su un sito internet un annuncio per affittare una casa vacanza a Follonica e l’ignara vittima aveva effettuato un bonifico di 700 euro per poter godersi un breve periodo di ferie. Ma, incassati i soldi, il truffatore si rendeva irreperibile. Una prassi, purtroppo, già nota alle forze dell’ordine.