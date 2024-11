CASERTA. Allarme furti nei quartieri residenziali: è caccia alla banda della BMW bianca

Le aree maggiormente interessate dai furti includono San Leucio, Briano, Sala, la Vaccheria e il centro storico

CASERTA – Con un passaparola tra gli abitanti di Via Vaccheria, sabato sera, è scattato l’allarme furti nella zona. “Nella zona di San Leucio si aggira un’auto BMW di colore bianco con tre persone a bordo. Sono riusciti ad entrare in abitazione in via vaccherie senza portare via nulla ed hanno tentato anche in altre abitazioni nella stessa strada. Usano la tattica di bussare prima di vedere se c’è qualcuno in casa, chiunque notasse qualcosa e pregato di avvisare le forze dell’ordine”.

Secondo i residenti, la stessa banda potrebbe essere collegata a un altro furto avvenuto in via Giovanni Amendola, nella zona di Puccianiello. Alcuni raid, purtroppo, riusciti altri tentati. Le aree maggiormente interessate dai furti includono San Leucio, Briano, Sala, la Vaccheria e il centro storico, così come già scritto nei giorni precedenti.