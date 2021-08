CASERTA BRUCIA Il fuoco lambisce il santuario di San Michele. Incendi boschivi in tutta la provincia

E’ un lavoro senza sosta quello dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta: al lavoro 60 unità, richiesto il supporto aereo. Solo in mattinata domato il rogo sviluppatosi sulla montagna che dalla cava Moccia arriva al santuario di San Michele.

CASERTA Continuano senza sosta le azioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta dei numerosi incendi boschivi che stanno colpendo tutta la provincia Casertana. Sono oltre 60 le unità a terra, richiesti anche vari supporti aerei.

Solo questa mattina si è riuscito a spegnere l’incendio iniziato nella giornata di ieri verso le ore 15:00 e sviluppatosi sulla montagna che dalla cava Moccia arriva al santuario di San Michele. Attualmente le maggiori criticità sono segnalate sul colle Monticello tra i comuni di San Felice A Cancello e Santa Maria a Vico e nei comuni di Ailano, Presenzano , Conca della Campania e Mondragone.

Inoltre verso le ore 15:30 la squadra del distaccamento di Aversa, con il supporto anche di un’autobotte, è intervenuta in via Aldo Moro nel comune di San Cipriano di Aversa per un incendio appartamento situato al primo piano di un palazzo. Il tempestivo intervento ha fatto sì che le l’incendio, cominciato nel locale cucina, non si propagasse nell’intero appartameno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.