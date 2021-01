CASERTA. Chiude Dischi Sgueglia, storica “colonna sonora di Corso Trieste”

CASERTA – A Caserta chiude lo storico negozio Dischi Sgueglia, sito nel centralissimo Corso Trieste. Si conclude, in pratica, un’epoca per il capoluogo di Terra di Lavoro. Si trattava infatti di un vero e proprio “tempio” nel quale si potevano trovare vinili e cd. In molti stanno esprimendo il proprio dispiacere sui social per l’amara fine della “colonna sonora di Corso Trieste“.

Anche Gianni Simioli di Radio Marte ha dedicato un post su facebook (che pubblichiamo qui in basso) alla chiusura dell’attività commerciale.