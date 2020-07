CASERTA. Continua il cablaggio per la fibra ottica e cambia la segnaletica stradale. ECCO DOVE E QUANDO

I divieti di sosta e di transito sono temporanei

CASERTA – Procedono i cantieri dei lavori per il processo di cablaggio della fibra ottica sull’asse via Verdi-piazza S. Anna-via Renella e posa nuovi asfalti. In tal senso, sono state istituite alcune modifiche temporanee alla segnaletica stradale a partire da domani, mercoledì 8 luglio fino a venerdì 10 luglio da piazza Garibaldi fino a viale Vittorio Veneto.

Qui di seguito le chiusure al transito e i divieti di sosta:

1) Il divieto di sosta e fermata ambo i lati valido per ogni categoria di utenza di Via Verdi, Piazza S. Anna (lato parcheggio a pagamento) e nei tratti di Via Renella, rispettivamente compresi:

a) tra Piazza S.Anna a Cavalcavia di Via Ferrarecce;



b) tra Via Daniele a Via Unità Italiana.la chiusura al traffico veicolare di Via Verdi (dall’incrocio di Piazza Garibaldi) e di Piazza S. Anna;il restringimento di carreggiata di Via Renella sul lato dx dell’attuale senso di circolazione e fino all’incrocio con Via Unità Italiana, quale area di cantiere per la realizzazione della rete in fibra;Apertura al traffico ordinario della corsia di Viale Vittorio Veneto con direttrice Viale Ellittico – Via Roma;il limite di velocità a 30 KM/H durante gli orari di riapertura al traffico veicolare per tutta la durata del cantiere.

ATTENZIONE!

Sarà CONSENTITO il transito con il sistema del senso unico alternato AI SOLI RESIDENTI E AVENTI TITOLO E DIRITTO in Via C. Battisti (tratto tra Piazza Amico e Via Verdi), Via G.B. Vico (tratto tra Piazza S. Anna e Via Roma e Via F.lli Pagano).